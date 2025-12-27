Наслідки ударів по Донеччині 26 грудня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Минулої доби від ударів російської армії постраждали двоє цивільних на Донеччині. Війська країни-агресорки понад 1,2 тисяч разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту на Донеччині. Від вогню потерпали Дружківка, Слов’янськ та інші населені пункти. Детальніше про ситуацію в регіоні розповідаємо далі.

Під російські обстріли потрапили 5 населених пунктів Донеччини

26 грудня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Слов’янськ та села Донецьке, Завидо-Кудашеве й Щурове.

На Слов’янськ російські війська скинули три авіабомби типу “КАБ-250”. Унаслідок удару одна цивільна людина зазнала поранення, також пошкоджені 35 приватних будинків.

У селищі Щурове внаслідок влучання FPV-дрона одна людина дістала поранення, пошкоджений цивільний автомобіль.

Крім того, за повідомленням начальника Донецької обласної ВА Вадима Філашкіна, у Різниківці Сіверської громади внаслідок російської атаки постраждали два будинки. Ймовірно, удар стався вже на початку нової доби.

Загалом минулого дня російські удари пошкодили в регіоні 38 цивільних об’єктів, в тому числі 35 житлових будинків.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 26 грудня 2025 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Лиманському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 258 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку минулої доби окупанти здійснили 33 спроби прорватися поблизу Греківки, Нововодяного, Новоєгорівки, Новоселівки, Копанки, Колодязів, Середнього, Рідкодуба, Карпівки, Зарічного, а також Лиману й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку оборонці зупинили вісім наступів армії РФ в районах Сіверська та Дронівки;

на Краматорському напрямку минулої доби росіяни тричі безуспішно намагалися наступати у районах Міньківки та Віролюбівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та біля Софіївки;

на Покровському напрямку відбулися 63 атаки в районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне;

на Олександрівському напрямку зафіксували 21 атаку неподалік Зеленого Гаю, Ялти, Толстого, Січневого, Вербового, Вишневого, Вороного та Рибного.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік тимчасово окупованих територій, включивши до нього село Біла Гора та низку населених пунктів Очеретинської громади, які до цього вважали підконтрольними українському уряду.