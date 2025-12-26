Село Біла Гора Донецької області на мапі DeepState

Міністерство розвитку громад та територій України оновило перелік тимчасово окупованих територій, включивши до нього село Біла Гора та низку населених пунктів Очеретинської громади, які до цього вважали підконтрольними українському уряду.

Про це йдеться у наказі Міністерства розвитку громад та територій України №1782, який набрав чинності 23 грудня 2025 року.

Документ вносить зміни до офіційного переліку територій, які перебувають у тимчасовій окупації або на яких ведуться бойові дії. Згідно з документом, село Біла Гора Костянтинівської міської громади офіційно визнали окупованим з 17 листопада 2025 року.

Також змінили статус низки населених пунктів Очеретинської селищної громади — тепер уся вона непідконтрольна українській владі. Зокрема, з 25 листопада 2025 року статус окупованих мають такі населені пункти:

Желаннівська селищна рада

смт Желанне

селище Восход

Красногорівська сільська рада

село Красногорівка

Новоселівська Перша сільська рада

село Скучне

Олександропільська сільська рада

село Олександропіль

село Пантелеймонівка

Орлівська сільська рада

селище Ласточкине

Первомайська сільська рада

село Первомайське

Пісківська сільська рада

селище Сєверне.

Решта населених пунктів громади були віднесені до тимчасово окупованих згідно з попередніми наказами.

Раніше ми розповідали, що військові 54-ї бригади ЗСУ повідомляли про відхід із Сіверська на заздалегідь облаштовані рубежі. За їхніми словами, російські сили опинилися в зоні ураження. Оборону міста ускладнює його розташування в низині — через це Сіверськ залишається вразливим до різних типів озброєння. Далі — про поточну ситуацію в місті.