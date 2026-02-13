Протягом минулої доби з Дружківської громади евакуювали понад 80 людей, частина серед них — діти

Поліцейські евакуюють людей. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

12 лютого 2026 року з прифронтової громади вдалося вивезти ще 84 людини, зокрема вісім дітей. Нині евакуація звідти триває.

Про таке повідомили в пресслужбі поліції Донеччини.

У зв’язку із безпековою ситуацією 14 серпня 2025 року з прифронтової Дружківки оголосили примусову евакуацію дітей. Вивозити людей з міста й громади допомагають екіпажі “Білого Янгола”, патрульні, працівники ДСНС і волонтери.

Лише протягом минулої доби їм вдалося евакуювати звідти 84 людини, серед яких восьмеро дітей. Серед них, зокрема, могли бути й дві родини з трьома неповнолітніми — двома 13-річними дівчатами та 14-річним хлопцем. Про їхній порятунок у поліції повідомили 12 лютого.

Проте жителі в Дружківській громаді досі залишаються. За даними правоохоронців, наразі там перебуває близько 13 тисяч людей, з яких понад 70 — діти.

Нагадаємо, раніше представник Гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов поділився з журналістами Вільного Радіо своїми спостереженнями стосовно евакуації з Дружківки й сусідніх громад.