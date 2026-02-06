Протяжність активної лінії фронту сягає 1200 кілометрів, у січні росіяни не досягли оперативних успіхів, — Сирський

Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Росія продовжує наступальні дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Протяжність активної лінії фронту станом на 6 лютого становить близько 1200 кілометрів.

Про розповів Головнокомандувач ЗСУ час спілкування з журналістами, повідомляє Суспільне.

“Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кілзони та вже сягають 15-20 кілометрів”, — сказав Сирський.

За його словами, чисельність угруповання РФ разом із резервом за останні пів року залишається приблизно на одному рівні — 711-712 тисяч осіб, що свідчить про високий рівень їхніх втрат.

“Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців”, — розповів головнокомандувач ЗСУ.

Наразі основні зусилля РФ зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках, а також накопичує сили на Краматорському напрямку в бік Костянтинівки. Разом з тим, активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку, де інтенсивність зіткнень залежить, зокрема, від погодних умов.

Сирський наголосив, що Сили оборони України також активно проводять наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках чверть бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

“Їхня мета — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат. У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів”, — додав Сирський.

Нагадаємо, українське військове командування вжило заходів щодо командирів, які “допустили втрату Сіверська”. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звинувачує їх у подачі неправдивих даних щодо ситуації на цьому відтинку фронту.