Приїхав з мамою на пошуки батька — втратив обох: з Дружківки евакуювали підлітка, який залишився без батьків

Евакуація підлітка, який залишився без батьків, з Дружківки, лютий 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

Евакуаційна група “Фенікс” вивезла з прифронтової Дружківки підлітка, який залишився без батьків. Він з матірʼю приїхав у місто на пошуки зниклого безвісти батька, однак знайти його не змогли. Згодом мати дитини загинула через російську атаку на місто.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

Там розповіли, що мати з сином раніше евакуювалися до більш безпечного регіону, але приїхали до рідної Дружківки, аби знайти батька. Чоловік довго не виходив на зв’язок — зник безвісти. Родина вирішила залишитися на кілька днів у місті, щоб відвідати рідних.

“Під час однієї з прогулянок до бабусі та дідуся хлопчика мати отримала осколкове поранення і загинула. Хлопчик залишився один, наляканий і в небезпеці. Бабуся та дідусь, розуміючи, що залишати онука тут небезпечно, вирішили евакуювати його”, — розповіли рятувальники.

Рятувальники групи “Фенікс” підтримали родину, організували евакуацію та супроводжували хлопчика до безпечного місця. Загалом протягом минулої доби надзвичайники евакуювали 7 людей — серед них 1 дитина та 4 маломобільних цивільних.

Нагадаємо, за минулі вихідні евакуаційна група “Фенікс” вивезла з прифронтової Дружківки ще 16 містян. Серед врятованих також були, зокрема діти та маломобільні люди. Нині вони у безпеці.