Презентація платформи "Прихисток. Робота". Фото: Мінсоцполітики

В Україні з’явилася платформа для пошуку роботи, створена для інтеграції переселенців до нових громад. Особливістю сайту є те, що там можна шукати виключно вакансії, де роботодавець готовий надати житло для працівників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

На платформі представлені вакансії, які передбачають надання житла від роботодавця та пропонують програми перекваліфікації та перенавчання. Окрім цього, на сайті можна шукати роботу із використанням штучного інтелекту.

Платформа “Прихисток. Робота” доступна за посиланням. Станом на ранок 23 жовтня там є 47 863 вакансії по всій Україні. Зокрема у 1 232 пропозиціях роботи працівникам обіцяють надавати житло.

Сайт є продовженням програми “Прихисток”, яка запрацювала у перший день повномасштабного вторгнення як спільнота в соціальних мережах, нагадала Народна депутатка та ініціаторка проєкту Галина Янченко. Вона зазначила, що програма допомогла більш як мільйону людей знайти житло.

“Спочатку цей проєкт був лише як спосіб ВПО знайти безкоштовне житло. Однак, зараз це не просто про пошук місця, де проживати, це можливість допомогти людям почати життя знову”, — зазначила нардепка.

