Прикордонник знайшов у підвалі Часовоярського будинку картини художника та повернув їх автору (деталі)

Картини художника, які прикордонник знайшов у підвалі Часовоярського будинку, липень 2026 року. Скриншот відео: ДПСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під час бойового завдання у Часовому Ярі прикордонник виявив в одному з будинків колекцію картин художника. Він вивіз їх із міста, відшукав автора, який виявився з Бахмута, та повернув йому його роботи. Художник уже не сподівався побачити картини, адже його будинок знищили під час боїв.

Про знахідку картин розповіли в пресслужбі Держприкордонслужби.

“Ми поїхали на завдання у Часовому Ярі на локацію. Це був підвал будинку. Мені довелося в одній з квартир знайти дуже гарні картини. Я подивився: одна, друга, третя — і видно, що це малював не любитель, а професійний художник. Я подумав, що, звичайно ж, треба їх повернути тому, хто їх намалював”, — розповів прикордонник на позивний “Nexus”.

Картини художника, які прикордонник знайшов у підвалі Часовоярського будинку, липень 2026 року. Скриншот відео: ДПСУ

Знайти автора військовому допомогли підписи на картинах, де було написано: “О(Олександр). Македонський”. Завдяки цьому підпису захисник знайшов у Фейсбуці художника з такими ініціалами із Бахмута.

“Я написав йому та його друзям, але ніхто не відповідав. Але тиждень тому (у перших числах липня 2026 року, — ред.) мені все ж написав цей чоловік, що він у Швеції проживає, але зараз на півтора місяця приїхав в Україну до сім’ї”, — каже “Nexus”.

Так військовий зміг повернути художнику його картини.

“Він уже свої роботи, так мовити, — поховав. Бо там уже й будинку того немає. У всього є своя цінність та ціна. Можливо, ці картини мають маленьку ціну, але велику цінність для людини, яка їх писала”, — підсумував захисник.

Художник Олександр Македонський отримує поштою свої картини, липень 2026 року. Скриншот відео: ДПСУ

Нагадаємо, українським військовим у червні 2026 року стало складніше забезпечувати логістику до Часового Яру після погіршення ситуації на Костянтинівському напрямку. Нині захисники намагаються не дати окупантам розгорнути безпілотники.