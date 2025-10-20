Домашнє насилля. Ілюстративне фото: Getty Images

Найближчі 11 років у в’язниці відбуватиме покарання житель Костянтинівки, який вбив свою співмешканку. Чоловік наніс жертві близько 50 ударів після того, як приревнував її до уявного залицяльника.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, йдеться про раніше судимого за крадіжки 33-річного уродженця Старосинявського району Хмельниччини. З 2022 року він жив у Костянтинівці з місцевою мешканкою та двома її неповнолітніми дітьми.

“Увечері 27 червня 2024 року між чоловіком і співмешканкою виник конфлікт з приводу її пізнього повернення додому начебто від матері, ще й напідпитку. Перебуваючи також у нетверезому стані, він побив жінку”, — кажуть правоохоронці.

Наступного дня, дізнавшись, що жінка сказала неправду про своє місцеперебування, чоловік приревнував її до уявного залицяльника та побив руками, ногами, палицею, а ще тягнув за волосся. За підрахунками слідчих, загалом засуджений наніс своїй жертві близько 50 ударів.

Від зазнаних тяжких травм 38-річна потерпіла загинула. Після цього він пішов до її матері та розповів про смерть. Однак, як стверджують у прокуратурі, чоловік намагався приховати свою причетність до цієї події.

Невдовзі його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання чоловік свою провину не визнав, але сторона обвинувачення зібрала та надала суду достатньо доказів. Його засудили на 11 років тюрми за вчинення домашнього насильства, що призвело до вбивства жінки (ч. 1 ст. 115 КК України).

