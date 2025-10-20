Дружківка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До 5 років і 6 місяців в’язниці засудили уродженця Дружківки Дениса Т., який 4 квітня 2024-го п’яним викрав мотоцикл «Ява», того ж дня побив чоловіка, а 19 березня 2025-го обікрав порожній будинок, винісши інструменти й техніку на понад 14 тис. грн. Розповідаємо, що відомо про справу.

Відповідний вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

На платформі “Судова влада України” вказали ім’я засудженого — Денис Т. Він народився у Дружківці, раніше був неодноразово засуджений, не працює, не має дітей та не є одруженим.

Згідно з матеріалами справи, 4 квітня 2024 року близько о 17:00 засуджений у п’яному стані викрав припаркований біля одного з приватних будинків у Дружківці мотоцикл “Ява”, вартість якого становить 3527,58 гривні. Чоловік просто підійшов до транспорту та почав його штовхати у бік іншої вулиці Дружківки.

Близько через 20 хвилин тієї ж доби фігурант справи вступив у конфлікт з іншим жителем міста: чоловіки почали штовханину, під час якої майбутній потерпілий впав на землю. Коли це сталося, фігурант справи підійшов до лежачого та вдарив його кулаком по обличчю не менше трьох разів — чоловік отримав синці на носі й повіках обох очей, а також перелом носових кісток. У суді ці ушкодження визнали легкими.

Наступне правопорушення за участю фігуранта, йдеться в матеріалах справи, відбулося 19 березня 2025 року приблизно о 21:00. Тоді чоловік примітив приватний будинок, у якому могли бути цінні речі та в якому власники не жили на постійній основі. Засуджений взяв лом, проник на подвір’я, виламав навісний замок та зайшов до хати. Там чоловік викрав перфоратор BOSCH, ударний дриль BOSCH, циркулярну пилу DNIPRO-M та два маршрутизатори TP-Link та D-Link. Загальна вартість цього майна — 14 079 грн 71 коп.

На суді фігурант справи повністю визнав провину, підтвердив наведені слідчими обвинувачення, покаявся та попросив його суворо не карати. Суд врахував готовність чоловіка йти на співпрацю як обставину, що пом’якшує вирок.

Дениса Т. визнали винним у завданні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 КК України ККУ), незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 ККУ) та крадіжці під час воєнного стану (ч. 4 ст. 184 ККУ). За сукупністю злочинів призначили остаточне покарання — позбавлення волі на п’ять років та шість місяців. Також фігурант повинен буде сплатити 17080 грн 16 коп. за експертизи.

Протягом 30 днів після 14 жовтня Денис Т. має право на апеляцію. Далі вирок набере законної сили, і чоловіка затримають.

Нагадаємо, раніше у Слов’янську до п’яти років тюрми засудили місцевого жителя Сергія Носа, який у липні зайшов у чужий гараж та винести майна на понад шість тисяч гривень. Чоловік не вдавався до виламування дверей чи використання відмичок: двері були відчинені через один із російських обстрілів.