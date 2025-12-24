Приревнував дружину: слюсар із Добропілля проведе 15 років за ґратами за те, що кинув гранату в магазин

Граната Ф-1. Ілюстративне фото: Balcer commonswiki

Слюсар із Добропілля напідпитку зайшов до дружини на роботу в магазин. Там він приревнував її до військового і кинув у них гранату, яку днем раніше знайшов поряд із місцевою школою. Дружина слюсаря загинула, ще двоє людей зазнали поранень. Один із постраждалих стверджував, що фігурант намагався душити його, щоб добити. Провину ревнивця довели в суді, й наступні 15 років він проведе у в’язниці. Розповідаємо про обставини події детальніше.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з судового реєстру Опендатабот.

Слідчі встановили, що 26 квітня 2025 року житель Добропілля, який працював слюсарем на шахті “Білозерська”, знайшов поряд із місцевою школою №6 осколкову ручну гранату Ф-1. Замість того, щоб повідомити про знахідку правоохоронцям, він вирішив забрати гранату собі. Втім, додому її він не поніс, а сховав у купі вугільного попелу біля магазину “Надія” на вулиці Миколи Чернявського.

Наступного дня слюсар випив і зайшов до магазину, де працювала його дружина. Згодом туди прийшов військовий, і між чоловіками почалася сварка — фігурант приревнував покупця до жінки.

Дружина почала просити чоловіка покинути магазин. Ображений на такі зауваження, той вийшов із магазину, пішов до своєї схованки, а потім повернувся з гранатою до магазину. Сп’янілий чоловік зупинився перед дверима приміщення, зняв чеку та кинув снаряд на підлогу перед людьми.

Граната вибухнула і вбила дружину, ще двоє людей дістали поранень. Після трагедії чоловіка затримали.

Як засуджений пояснив свій вчинок і що кажуть очевидці

Слюсар пояснив мотив свого вчинку наступним чином:

Увечері 27 квітня він прийшов до магазину, щоб забрати дружину з роботи. Чекаючи на закінчення її робочої зміни, вони випивали пиво, яке заборонене до продажу на території Донецької області.

В цей час до магазину прийшла їхня знайома разом із військовим. Останній хотів забрати дружину слюсаря з роботи, але вона відмовилася та сказала, що “прийде пізніше”.

Фігурант пояснив, що останнім часом стосунки з дружиною були напруженими, і вони багато часу проводили окремо один від одного. Схожі свідчення у суді дала й колега дружини, якій вона скаржилася, що чоловік іноді поводився агресивно, через що вона хотіла піти від нього.

Також слюсар дізнався, що військовий був проти роботи його дружини у магазині, оскільки продавчиня вже мала два адмінпротоколи за продаж алкогольних напоїв. На фоні сп’яніння у чоловіка загострилися ревнощі щодо дружини та бійця. Це й спонукало його піти за гранатою.

Після скоєного він повернувся до магазину, щоб оцінити наслідки свого вчинку, і побачив, що військовий намагався накласти турнікет на ногу. Інша продавчиня в суді пізніше розповіла, що, зайшовши до магазину після вибуху, слюсар передусім спитав: “Ви ще живі?”

Чоловік стверджував, що намагався допомогти військовому та викликати швидку. Втім, продавчиня в суді зазначила, що після повернення слюсар ходив магазином, наступав на ноги потерпілим та ігнорував їхні прохання про допомогу. В якийсь момент він почав душити військового, і той просив цього не робити. Через кілька хвилин слюсар вийшов на вулицю, а військовий наказав пораненій знайомій прикинутися мертвою, щоб фігурант її не чіпав. Коли чоловік повернувся до магазину, він нібито зловтішався, що “скоро ви всі помрете, як і дружина”.

Приблизно через п’ять годин після інциденту обвинувачений почув сирену та втік із магазину. Постраждалі вважають, що медиків викликали перехожі свідки. Наступні дні чоловік переховувався у знайомих.

На суді засуджений заявив, що шкодує про свій вчинок, адже не хотів убивати дружину та завдавати шкоди потерпілим. За його словами, він “не розумів наслідків вибуху гранати”.

Суд вирішив, що слюсар дійсно бажав смерті всім, хто опинився в епіцентрі вибуху. Тож його визнали винним і засудили до 15 років ув’язнення.

