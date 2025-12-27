Ілюстративне фото: Pexels

Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра заочно виніс вирок жінці, яка після окупації Іловайська погодилася працювати в органах фейкової влади, створених під контролем так званої “ДНР”. За даними слідства, восени 2023 року вона обійняла посаду “заступниці голови міської ради” та брала участь у діяльності окупаційної адміністрації міста.

Деталі справи журналісти Вільного Радіо дізналися в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки оприлюднили на офіційних ресурсах державної влади. У матеріалах суду вона фігурує як Ірина О.

За версією слідства, восени 2023 року жінка погодилася працювати в структурі, яку створила окупаційна влада в Іловайську. Вона залишалася в місті після захоплення та, як вважають правоохоронці, долучилася до роботи місцевих “органів влади”, які діяли за правилами так званої “ДНР”.

Йдеться про псевдопосаду “заступниці голови міської ради”. Обійнявши її, Ірина О. почала опікуватися щоденною організаційною роботою: допомагала планувати засідання, стежила за виконанням рішень, брала участь у нарадах, координувала роботу незаконних комісій. Також вона долучалася до підготовки кошторису та контролювала, щоб рішення “ради” публікувалися в установленому порядку.

Щоб підтвердити ці факти, слідчі зібрали низку доказів. Серед них — рішення про призначення на “посаду”, документи з сайтів окупаційних органів, а також публікації в соцмережах і телеграм-каналах.

Окрему увагу суд звернув і на інформацію з ресурсів, пов’язаних із партією “Єдина Росія”. Згідно з оприлюдненими там даними, жінка фігурувала серед кандидатів і депутатів так званої Іловайської міської ради та обіймала керівні позиції у фракції.

Сам розгляд справи тривав заочно — фігурантка на судові засідання не приходила. За даними суду, її неодноразово повідомляли про слухання. Згодом її оголосили в державний та міжнародний розшук.

Суд визнав Ірину О. винною за ч. 5 ст. 111-1 КК України “Колабораційна діяльність”. Їй заочно призначили вісім років позбавлення волі, заборонили обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на десять років і постановили конфіскувати все майно, яке їй належить.

Строк ув’язнення почнуть обчислювати з моменту затримання засудженої.

Раніше ми розповідали про уродженця Донеччини, який працював у ДСНС, а після окупації частини регіону очолив так зване “Міністерство з надзвичайних ситуацій ДНР”. Його заочно засудили до 15 років тюрми.