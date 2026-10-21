Восьмеро людей зазнали поранень, зокрема діти, через російські удари по Словʼянську 21 жовтня

Наслідки російського удару по Слов'янську 21 жовтня. Фото: Словʼянська МВА

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21 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Через обстріл зазнали поранень люди, серед них є діти. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, війська країни-агресорки атакували центральну частину міста близько 17:00. Влучання сталися поблизу багатоповерхових будинків.



Наразі відомо про пʼятьох поранених. Серед них — двоє дітей, хлопчики 7 та 13 років, а також дівчина, якій позавчора виповнилося 18 років.

Остаточні наслідки зʼясовують.

Оновлено: за даними обласної влади, кількість жертв через удари Росії по Словʼянську від початку доби зросла до вісьмох людей — попередні дані. Упродовж дня окупанти неодноразово атакували місто, зокрема керованими авіабомбами та FPV-дроном.

Разом із тим у місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури: шість багатоповерхівок, готель, крамниця, вісім автівок.

Нагадаємо, у прифронтовому Слов’янську завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атакованих напередодні п’ятиповерхових будинків: під завалами знайшли тіла жінок 52, 55 та 77 років.