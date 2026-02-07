Село Іванівське Бахмутської громади у 2017 та у 2025 році. Фото ліворуч — AVS. Фото праворуч — 5 штурмова бригада ЗСУ. Колаж: Вільне Радіо

Зруйновані будинки на вулицях Садовій, Шосейній та Освітній у селі Іванівське Бахмутської громади показали бійці ЗСУ. За суцільною розрухою, на яке перетворилося село, тут майже неможливо впізнати вулиці. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яку частину села зафіксували військові, та з’ясували, що не всі фрагменти відео належать до свіжих зйомок.

Кадри Іванівського від 5 окремої штурмової бригади опублікували на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Для довідки: Бої за Іванівське почалися у січні 2023 року і тривали понад рік. У певний момент ЗСУ довелося підривати міст у селі, щоб сповільнити просування загарбників. Військові відмічали, що окупанти вдалися до тактики “вогняного валу”, яку застосовували на самому початку повномасштабного вторгнення. Жодна зі сторін повністю не контролювала Іванівське до літа 2024 року, доки окупанти остаточно не захопили населений пункт.

Військові не уточнили, коли саме зробили зйомки населеного пункту. Відео змонтували у 2026 році, однак журналісти Вільного Радіо впізнали у ньому фрагменти з записів 2024 року.

Будинки по вулиці Садовій та Освітній у селі Іванівське Бахмутської громади

Кадри із західних вулиць Іванівського журналісти Вільного Радіо раніше не фіксували. Тож імовірно, що ці зйомки відносно нові. Втім, на відео немає снігу, хоча весь січень і початок лютого 2026 року на сході України видалися доволі сніжними й морозними. Отже, зйомки провели щонайпізніше наприкінці 2025 року, однак точну дату визначити неможливо.

На кадрах нижче — будинки на вулиці Садовій. Це найзахідніша частина вулиці. Самотній будинок ліворуч розташований на вулиці Східній.

Будинки по вулиці Садовій в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Дорога вздовж кадру прямує на захід у бік Бахмута.

Будинки по вулиці Садовій в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки по вулиці Садовій в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Нижче — руїни будинків у центральній частині тієї ж вулиці поблизу місцевих ставків.

Будинки по вулиці Садовій в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Наступний кадр важко впізнати через масштабні руйнування, однак найімовірніше він показує вулицю Освітню, а споруда ліворуч може бути колишнім відділенням Укрпошти.

Будинки по вулиці Освітній в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки по вулиці Освітній в Іванівському Бахмутської громади, 2025 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки по вулиці Шосейній в Іванівському Бахмутської громади

Наступні кадри цього відео журналісти Вільного Радіо вже частково бачили на відео від березня 2024 року. Тоді ми робили огляд кадрів разом зі старостою Іванівського старостинського округу Оленою Данько.

Найімовірніше, частина будинків тут розташована на центральній вулиці села — Шосейній.

Будинки по вулиці Шосейній в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки по вулиці Шосейній в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Архівні кадри будинків в Іванівському Бахмутської громади

Адреси будинків на наступних кадрах визначити неможливо через відсутність орієнтирів на місцевості, проте їх можуть упізнати власники.

Будинки в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Будинки в Іванівському Бахмутської громади, 2024 рік. Скриншот відео: 5 окрема штурмова Київська бригада ЗСУ

Нагадаємо, наприкінці травня 2025 року посадовці з профільного міністерства разом із військовими та ДонОВА офіційно визнали окупацію Іванівського Бахмутської громади. Це село було останнім населеним пунктом громади, за який точилися бої. З того часу всі населені пункти Бахмутської громади офіційно визнані окупованими.