Путін підписав указ про осінній призов у Росії: хочуть набрати до армії 135 тисяч людей

Лідер Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: з російських джерел

Лідер Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян на військову службу — з 1 жовтня по 31 грудня. До армії країни-агресорки планують призвати 135 тисяч людей.

Про це пишуть російські медіа з посиланням на наказ лідера Росії Володимира Путіна.

За документами, наказують звільнити з військової служби солдатів, сержантів та старшин, у яких закінчився термін за призовом. Водночас новий осінній призов триматиме з 1 жовтня по 31 грудня.

Росіяни хочуть набрати до армії 135 тисяч людей — від 18 до 30 років та не знаходяться у запасі.

Під час весняного призову у російському Міноборони заявляли, що кампанія “жодним чином не пов’язана з проведенням “СВО” — так окупанти називають загарбницьку війну проти України.

Тоді росіяни стверджували, що призовників не направлятимуть на дислокації окупантів на тимчасово окупованих територіях. Вони буцімто не виконуватимуть там завдань.

Нагадаємо, українським військам вдалося оточити частину підрозділів окупантів, які намагалися прорватися до Добропілля. Сили оборони знищили майже 1,8 тисячі росіян від початку боїв на відтинку.