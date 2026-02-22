Путін підписав закон про відключення зв’язку на вимогу: “нововведення” може торкнутися ТОТ

Немає звʼязку. Ілюстративне фото: Freepic

Лідер Росії Володимир Путін підписав закон, що зобов’язує операторів зв’язку припиняти надання послуг на вимогу ФСБ. Ймовірно, для загарбників цей документ матиме “юридичну силу” на тимчасово окупованих територіях України.



Про підписаний закон журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного порталу правових актів Росії.

Новий закон має набути чинності на початку березня 2026-го. Документ зобов’язує російських операторів призупиняти надання послуг при надходженні відповідної вимоги від ФСБ у випадках, “встановлених нормативними правовими актами президента РФ”. Водночас оператор не нестиме відповідальності за невиконання зобов’язань за договором, якщо це пов’язано з виконанням вимог спецслужб.

Спочатку в проекті закону йшлося про те, що ФСБ може надсилати “запити” про блокування зв’язку “з метою захисту громадян і держави від загроз безпеці”, але до другого читання “запит” замінили на “вимоги”, а частину про захист населення від «загроз безпеці» вилучили.

Законопроект про право спецслужб обмежувати зв’язок внесли до Держдуми РФ в листопаді 2025 року. Тоді ж держагентства з посиланням на джерела писали, що мета ініціативи – звільнити операторів від відповідальності при відключенні зв’язку через атаки безпілотників.

Зазначимо, що нині на ТОТ, зокрема Донецької області, діють російські оператори зв’язку — після окупації країна-агресорка фізично інтегрувала ці мережі у свою інфраструктуру. Відповідно, новий закон може поширитися і на ці мережі.

Схожу ідею — відключати зв’язок під час російських атак — в Україні обговорювали ще минулого травня. Нинішній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов пояснював: модеми “шахедів” працюють на тих самих частотах, що й цивільні користувачі. Глушіння сигналу допомагало б протидіяти цим дронам, проте разом із ними зв’язку позбулися б і всі люди в зоні дії.

Нагадаємо, у Росії розглядають можливість впровадити систему обов’язкової реєстрації мобільних пристроїв за унікальними IMEI-кодами. У телефонах, які не внесуть до спеціальної бази, SIM-карти не працюватимуть. Нововведення може торкнутися й жителів тимчасово окупованих територій, але поки що ініціатива не набрала чинності.