IMEI-код. Фото:samsungshop.com.ua

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Росії розглядають можливість впровадити систему обов’язкової реєстрації мобільних пристроїв за унікальними IMEI-кодами. У телефонах, які не внесуть до спеціальної бази, SIM-карти не працюватимуть. Нововведення може торкнутися й жителів тимчасово окупованих територій, але поки що ініціатива не набрала чинності.

Про плани створити в Росії реєстр мобільних телефонів журналісти Вільного Радіо дізналися з окупаційних джерел.

Відповідний законопроєкт наразі пройшов перше читання в російській Держдумі. Якщо закон ухвалять, оператори мобільного зв’язку зможуть обслуговувати лише ті пристрої, чиї ідентифікатори внесені у спеціальну базу.

“Мета нововведення в тому, що кожен номер мобільного телефона можна буде прив’язати до унікального ідентифікатора конкретного фізичного апарата — його IMEI. Після повного впровадження системи навіть якщо шахраям якимсь чином вдасться оформити дублікат SIM-карти на чуже ім’я, ця карта просто не зможе працювати в іншому телефоні, оскільки мережа буде розпізнавати невідповідність між номером і “білим” IMEI з реєстру”, — заявив голова комітету Держдуми з інформаційної політики РФ Сергій Боярський.

Пост Сергія Боярського у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте”. Скриншот Вільного Радіо

Для довідки: Код IMEI — це унікальний ідентифікаційний номер мобільного телефону, який надають кожному пристрою на заводі-виробнику. За допомогою цього коду оператори зв’язку можуть розпізнавати конкретний телефон у мережі, блокувати викрадені пристрої або відстежувати їхнє використання незалежно від SIM-карти.

У російському Мінцифри додають, що ініціатива також допоможе боротися з безпілотниками, адже ці апарати теж мають свої IMEI-коди.

“У випадку, якщо ми створимо цю базу та прив’яжемо їх (телефони, — ред.) до конкретних номерів, ми точно зможемо тоді ідентифікувати, що SIM-карта не перебуває у БПЛА”, — сказав заступник міністра цифрового розвитку РФ Дмитро Угнівенко.

Коментар Дмитра Угнівенка російському виданню “Інтерфакс”. Скриншот: Вільне Радіо

Чи поширять дію майбутнього закону на тимчасово окуповані території України — поки невідомо. Але, до прикладу, з літа 2025 року жителі т.з. “ДНР” почали відчувати проблеми з інтернет-зв’язком після того, як “Роскомнадзор” обмежив можливість дзвінків через низку месенджерів у Росії.

Також люди в окупації скаржаться на погану роботу деяких інших сервісів, зокрема YouTube, після того, як російська влада ухвалила рішення про їхнє “уповільнення”.

Реєстрацію IMEI у Росії планують запровадити упродовж 2027–2028 років.

Раніше ми розповідали, що окупаційна влада заявила про плани запустити електрички між окупованою частиною Донеччини та Росією.