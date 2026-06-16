Російська Державна Дума. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Лідер Росії Володимир Путін підписав указ про проведення виборів до Державної Думи 20 вересня. Їх незаконно організують і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Донецької області.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на офіційному порталі правової інформації РФ.

Голосування, як і на попередніх виборах до російської Державної Думи, триватиме три дні — 20 вересня стане останнім. Також діятиме змішана система: половину депутатів обиратимуть за партійними списками, ще стільки ж — через одномандатні округи.

Зазначимо, що під час підготовки до виборів загарбники переглянули незаконно утворені виборчі округи на окупованій частині України. Найбільше таких з’явилось у т.з. “ДНР” — три, ще два утворили у т.з. “ЛНР” та по одному — на окупованих частинах Запоріжжя й Херсонщини.

За даними російських джерел, кількість депутатів, які пройдуть до Держдуми Росії від т.з. “ДНР”, залежатиме від явки — тобто від кількості українців в окупації, які візьмуть участь у незаконних виборах. За попередніми оцінками, від фейкової республіки до Держдуми можуть пройти шестеро людей.

Серед кандидатів — російські політики, пропагандисти, учасники війни проти України, чинні функціонери окупаційної влади та люди, які підтримали створення псевдореспубліки ще у 2014 році. Якщо вибори відбудуться, їхні повноваження триватимуть до вересня 2031 року.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо вже аналізували, хто йде в депутати до Держдуми Росії від так званої “ДНР”.