Евакуація дітей з Миколаївки, січень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Верховна Рада у вівторок, 10 лютого, проголосувала за законопроєкт, який дозволяє евакуйовувати дітей із територій активних бойових дій без згоди батьків. У таких випадках поліція вивозитиме малечу з небезпеки та передаватиме до органів опіки та піклування на безпечніших територіях.

Про це повідомили у МВС. Документи, пов’язані з законопроєктом, доступні на його картці на офіційному сайті ВРУ.

Фінальної версії законопроєкту, яку передали на підпис голові Верховної Ради, на ранок 11 лютого ще не опублікували, однак у МВС вже виклали “основні положення” ініціативи.

Згідно з цими даними, якщо населений пункт розташований на території активних бойових дій і батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, то неповнолітніх евакуюють представники Національної поліції, після чого передають органам опіки й піклування.

Також законопроєкт врегульовує інші аспекти евакуації цивільних в Україні:

рішення про проведення евакуації ухвалюють військові адміністрації за пропозицією військового командування на відповідній території;

обов’язкову евакуацію дітей проводять разом з одним із батьків або законним представником. Її організовують органи опіки та піклування із залученням Нацполіції для забезпечення безпеки й порядку;

рішення про примусову евакуацію дітей ухвалюють військові адміністрації за поданням військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з евакуації;

на територіях обов’язкової евакуації можуть встановлювати обмеження на в’їзд і перебування.

Законопроєкт ще не став законом. Після голосування його повинен підписати Голова Верховної Ради України, а після — Президент України. Останній має право накласти вето на ці зміни.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Слов’янську з авіації, які відбулися у першій половині доби 10 лютого, загинули троє людей, поранень зазнали ще 16. Раніше було відомо про двох загиблих, мати та її 11-річну доньку, однак зранку 11 лютого у ДонОВА опублікували уточнені дані. Окрім цього, одна неповнолітня є й серед поранених.