Верховна Рада у вівторок, 10 лютого, проголосувала за законопроєкт, який дозволяє евакуйовувати дітей із територій активних бойових дій без згоди батьків. У таких випадках поліція вивозитиме малечу з небезпеки та передаватиме до органів опіки та піклування на безпечніших територіях.
Про це повідомили у МВС. Документи, пов’язані з законопроєктом, доступні на його картці на офіційному сайті ВРУ.
Фінальної версії законопроєкту, яку передали на підпис голові Верховної Ради, на ранок 11 лютого ще не опублікували, однак у МВС вже виклали “основні положення” ініціативи.
Згідно з цими даними, якщо населений пункт розташований на території активних бойових дій і батьки відмовляються від обов’язкової евакуації дітей, то неповнолітніх евакуюють представники Національної поліції, після чого передають органам опіки й піклування.
Також законопроєкт врегульовує інші аспекти евакуації цивільних в Україні:
Законопроєкт ще не став законом. Після голосування його повинен підписати Голова Верховної Ради України, а після — Президент України. Останній має право накласти вето на ці зміни.
Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Слов’янську з авіації, які відбулися у першій половині доби 10 лютого, загинули троє людей, поранень зазнали ще 16. Раніше було відомо про двох загиблих, мати та її 11-річну доньку, однак зранку 11 лютого у ДонОВА опублікували уточнені дані. Окрім цього, одна неповнолітня є й серед поранених.