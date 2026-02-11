Наслідки ударів по Слов'янську 9 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російських ударів по Слов’янську з авіації, які відбулися у першій половині доби 10 лютого, загинули троє людей, поранень зазнали ще 16. Раніше було відомо про двох загиблих, мати та її 11-річну доньку, однак зранку 11 лютого у ДонОВА опублікували уточнені дані.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Кількість поранених водночас не змінилася, їх досі 16, серед них є дівчинка 7 років.

Ці люди стали жертвами ударів по Слов’янську, які відбулися приблизно о 10:00 10 лютого. По місту, уточнили в Донецькій обласній прокуратурі, вдарили шістьма 250-кілограмовими авіабомбами з модулями УМПК.

За підрахунками ДонОВА, за час повномасштабного вторгнення Росії через російські удари загинули вже щонайменше 4017 жителів Донецької області, зазнали поранень ще 8890. Втім, ці дані не містять інформації про жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, серед мешканців прифронтових громад Донеччини багато тих, хто через стан здоров’я або вік не може самостійно залишити територію або дістатися укриття під час обстрілів. Соціальні служби та волонтери надають підтримку за місцем проживання, однак виїзд до безпечніших регіонів для таких людей потребує окремої організації та наявності спеціалізованих місць. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про складнощі евакуації цивільних із регіону.