Наслідки ударів по Слов'янську 9 лютого. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російських ударів авіабомбами по Слов’янську за 10 лютого загинули двоє цивільних мешканців: 11-річна дівчинка та її мати. 16 людей зазнали поранень, серед них є 7-річна дівчинка.

[Оновлено] Згідно з оновленими даними від Донецької обласної прокуратури, внаслідок ранкових ударів по Слов’янську зазнали поранень 16 цивільних мешканців. Поліція раніше повідомляла про поранення 14 людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Оновленими даними поділився начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Правоохоронці й місцева влада ще встановлюють точну кількість жертв цих атак. Також досі триває підрахунок пошкодженого майна, повідомили в ДонОВА.

Начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях зазначив, що вибухи прозвучали в Слов’янську приблизно о 10:00. Влучання фіксують у різних районах міста.

“Кожен день для Донеччини — це нові й нові воєнні злочини росіян. Удари по мирних містах, по домівках, по дітях — це терор, якому немає виправдання. Світ має це бачити й називати речі своїми іменами. Росія — країна-терорист!”, — заявив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

