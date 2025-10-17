Фортифікації, які будували на Донеччині на замовлення Полтавської ОВА. Фото: "Суспільне. Донбас"

Рахункова палата, яка підпорядковується Верховній Раді, виявила порушень на близько 5 млрд гривень при будівництві фортифікацій бюджетним коштом. Аудит охопив період із січня 2023-го по вересень 2024 року та виявив, як стверджують у Рахунковій палаті, низку системних недоліків, що вплинули на належне виконання робіт.

Про результати аудиту повідомили у пресслужбі Рахункової палати.

Перевірку будівництва фортифікацій проводили, аби оцінити, чи бюджетні кошти використовувалися згідно з вимогами законодавства. Згідно з висновками Рахункової палати за результатами аудиту, проблеми при будівництві спричинили різні чинники.

Йдеться, зокрема, про недостатнє нормативно-правове регулювання у сфері фортифікаційного будівництва, затримки з ухваленням державної програми, недоліки обліку, звітності та фактичної готовності споруд.

Окрім цього, Рахункова палата фіксувала використання коштів резервного фонду держбюджету, призначеного для непередбачених видатків, невикористання асигнувань у повному обсязі, прострочену дебіторську заборгованість та ризики завищення вартості робіт.

Більшість виявлених недоліків та порушень на суму близько 5 млрд грн Рахункова палата, стверджують в органі, усунула ще під час перевірок. Зокрема, вдалося оновити нормативну базу, взяти на облік придбані матеріали, погасили “майже всю” заборгованість і повернули невикористані кошти до держбюджету. Також зменшили вартість договорів, відшкодували переплати, подали позови до суду та передали частину матеріалів ЗСУ.

Водночас звіт із результатами роботи у Рахунковій палаті публікувати назагал не стали, адже він містить дані, які є державною таємницею. Документ направлять президенту, Верховній Раді, Міноборони та іншим державним органам.

