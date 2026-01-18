Руйнування через російські атаки на Донеччині. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

За тиждень росіяни запустили по Україні 1 300 дронів. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше систем ППО.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

За його даними, протягом тижня — з 12 по 18 січня — росіяни запустили по Україні понад 1300 ударних безпілотників. Ще 1050 — керовані авіаційні бомби та 29 ракет.

Президент наголосив, що саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО:



“Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 1 620 ударів завдали російські війська лише по Донеччині протягом 17 січня. Цілили по лінії фронту та житлових кварталах. За добу поранень зазнали двоє цивільних, зруйновані десятки будинків у кількох громадах області.