За тиждень росіяни запустили по Україні 1 300 дронів. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше систем ППО.
Про це глава держави написав у своїх соцмережах.
За його даними, протягом тижня — з 12 по 18 січня — росіяни запустили по Україні понад 1300 ударних безпілотників. Ще 1050 — керовані авіаційні бомби та 29 ракет.
Президент наголосив, що саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО:
“Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки”, — написав Зеленський.
Нагадаємо, 1 620 ударів завдали російські війська лише по Донеччині протягом 17 січня. Цілили по лінії фронту та житлових кварталах. За добу поранень зазнали двоє цивільних, зруйновані десятки будинків у кількох громадах області.