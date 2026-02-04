Реєстр ТОТ відправили на технічні роботи: які послуги можуть не працювати на порталі “Дії”

Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

До 6 лютого реєстр тимчасово окупованих територій (ТОТ) буде на технічних роботах. У цей період частина послуг на порталі “Дія” може працювати з технічними обмеженнями.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що тимчасові труднощі можуть виникати під час користування послугами програми “єВідновлення”, зокрема:

оформлення компенсації за пошкоджене або знищене житло;

подача заяви на приєднання до “єВідновлення” як бізнес.

Також можливі помилки на етапі перевірки даних про тимчасово окуповані територій. Так, частина людей подають заяви успішно, однак деякі можуть не проходити перевірку, уточнили у міністерстві.

“Якщо виникає збій, радимо спробувати подати заяву пізніше. Можливі помилки саме на етапі перевірки адреси майна в реєстрі ТОТ: частина заяв подається успішно, однак деякі можуть не проходити перевірку”, — додали у відомстві.

Водночас у застосунку “Дія” всі сервіси працюють коректно. Обмеження стосуються лише порталу.

Нагадаємо, домівки щонайменше 186 жителів Слов’янська були пошкоджені наприкінці 2025-початку 2026 років. Стільком людям погодили компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”. Суми компенсацій — від 6 тис. грн до 1,7 млн грн. Частині місцевих у виплатах відмовили.