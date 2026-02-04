Реєстр ТОТ відправили на технічні роботи: які послуги можуть не працювати на порталі “Дії”

Підтримайте Вільне Радіо
До 6 лютого реєстр тимчасово окупованих територій (ТОТ) буде на технічних роботах. У цей період частина послуг на порталі “Дія” може працювати з технічними обмеженнями.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Там розповіли, що тимчасові труднощі можуть виникати під час користування послугами програми “єВідновлення”, зокрема:
Також можливі помилки на етапі перевірки даних про тимчасово окуповані територій. Так, частина людей подають заяви успішно, однак деякі можуть не проходити перевірку, уточнили у міністерстві.
“Якщо виникає збій, радимо спробувати подати заяву пізніше. Можливі помилки саме на етапі перевірки адреси майна в реєстрі ТОТ: частина заяв подається успішно, однак деякі можуть не проходити перевірку”, — додали у відомстві.
Водночас у застосунку “Дія” всі сервіси працюють коректно. Обмеження стосуються лише порталу.
Нагадаємо, домівки щонайменше 186 жителів Слов’янська були пошкоджені наприкінці 2025-початку 2026 років. Стільком людям погодили компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”. Суми компенсацій — від 6 тис. грн до 1,7 млн грн. Частині місцевих у виплатах відмовили.