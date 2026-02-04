Близько 200 слов’янцям погодили компенсації за пошкоджене житло з початку 2026 року: скільки грошей вони отримають

Наслідки удару по Слов'янську 27 січня. Фото: Слов'янська міська ВА

Домівки щонайменше 186 жителів Слов’янська були пошкоджені наприкінці 2025-початку 2026 років. Стільком людям погодили компенсації за пошкоджене майно за програмою “єВідновлення”. Суми компенсацій — від 6 тис. грн до 1,7 млн грн. Частині місцевих у виплатах відмовили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались з розпоряджень начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха.

24 млн 497 тис. 351 грн за програмою “Євідновлення” погодили жителям Слов’янська за перший місяць 2026 року (з 2 січня по 2 лютого 2026 року). Це гроші передбачені для 186 жителів. Суми компенсацій становлять від 6 тис. грн до 1,7 млн грн. Ще 38 заявок відхилили.



Серед тих, хто отримає компенсацію за пошкоджене внаслідок обстрілів майно — батько начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха — Михайло Іванович. Йому погодили компенсацію у 238 тис. грн.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували, як на Донеччині працює “єВідновлення” . Доки в одних громадах жителям виплачують мільярди компенсацій, в інших — комісії заблоковані. У Слов’янській громаді комісії активно працюють з 2023 року. Станом на кінець 2025 року за пошкоджене житло погодили виплат на загальну суму 210,24 млн грн. За зруйноване житло — 131,73 млн грн.

