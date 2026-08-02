Ендоскопічне видалення каменів сечоводу. Ілюстративне фото: Медичний центр м. Ужгород

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Центральна міська лікарня Торецька оголосила тендер на закупівлю сучасного медичного обладнання для малоінвазивних хірургічних втручань. За кошти місцевого бюджету планують придбати лазерну систему для дроблення каменів у сечовидільній системі та два апарати, які використовують для припікання судин і зупинки кровотечі. На це готові витратити до 3,63 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на платформі Prozorro.

Йдеться про закупівлю трьох одиниць обладнання:

ендоскопічного літотриптера;

ендоскопічного електрокоагулятора;

радіохвильового коагулятора.

Найдорожчою частиною закупівлі стане ендоскопічний лазерний літотриптер. Такі системи використовують для малоінвазивного видалення каменів у сечовивідних шляхах: лазер дробить камінь на дрібні фрагменти без відкритої операції.

Також лікарня хоче придбати ендоскопічний електрокоагулятор, який використовують під час хірургічних втручань для розсічення тканин і зупинки кровотечі. Крім нього закуповують радіохвильовий коагулятор — ще один апарат для малоінвазивної хірургії, який дозволяє виконувати розрізи та коагуляцію тканин за допомогою радіохвиль.

У технічній документації зазначено, що все обладнання повинне бути сумісним з ендоскопами SHREK, які вже використовує лікарня. Через це постачальник має підтвердити технічну та функціональну сумісність документами від виробника або його офіційного представника.

До вартості закупівлі також входять доставка, монтаж, налаштування та введення обладнання в експлуатацію. Виконувати ці роботи повинні авторизовані спеціалісти виробника, а постачальник має підтвердити їхню кваліфікацію відповідними документами.

Очікувана вартість закупівлі становить 3 млн 627 тис. 976 грн без ПДВ. Фінансуватимуть її з місцевого бюджету.

Подати тендерні пропозиції можна до 6 серпня 2026 року, після чого має відбутися аукціон. Поставити обладнання планують до кінця року (до 31 грудня 2026 року).

Нині Центральна міська лікарня Торецька працює в релокації. За тендерною документацією, фактична адреса медзакладу — село Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, провулок Оксамитовий, 2. Саме туди планують доставити нове обладнання. Юридично ж лікарня, як і раніше, зареєстрована у Торецьку.