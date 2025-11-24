Обладнання для ендоскопії. Ілюстративне фото: Vitacenter

Обласна лікарня інтенсивного лікування з Маріуполя, яка після релокації працює в Києві, планує придбати систему ендоскопічної візуалізації. За неї можуть заплатити понад 18 мільйонів гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів тендера, розміщеного на платформі електронних закупівель Prozorro.

Обладнання, яке планує придбати лікарня, використовують для діагностики та проведення операцій без значних хірургічних втручань. Медзакладу потрібно, аби система мала відеопроцесор, який видаватиме зображення в якості Full HD і за потреби збільшуватиме його вдвічі. Також вона обов’язково має бути обладнана:

двома відеогастроскопами для спостереження, діагностики та ендоскопічного лікування верхніх відділів травного тракту;

двома відеоколоноскопами для спостереження, діагностики та ендоскопічного лікування нижніх відділів травного тракту;

одним відеодуоденоскопом для огляду та діагностики всіх типів патологічних змін у дванадцятипалій кишці;

одним відеобронхоскопом для обстеження, діагностики та ендоскопічного лікування трахеї та бронхів.

Заплатити за систему можуть понад 18,1 мільйона гривень. Проте підряд отримає продавець, який запропонує найменшу ціну.

Подавати свої пропозиції учасники тендера можуть до ранку 25 листопада 2025 року. Поставити ж систему переможець має до 26 грудня цього року. Її встановлять в операційному блоці на вулиці Олександра Довженка, 3.

Нагадаємо, в червні 2025 року обласна лікарня інтенсивного лікування з Маріуполя оголосила пошук підрядника для ремонту нових приміщень у Києві. За два місяці виконавця знайшли й додатково замовили технічний нагляд за ремонтами — це стандартна процедура.