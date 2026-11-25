Затриманий рятувальник з Донеччини, якого підозрюють в організації "трансферу" за кордон для військовозобовʼязаних. Фото: ДБР

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Правоохоронці затримали рятувальника з Донецької області, який міг налагодити схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. За даними слідства, вартість таких “послуг” становила 10 тис. доларів США з людини. Фігуранту обрали запобіжний захід та заставу — детальніше про це та справу читайте далі.

Про неї повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як йдеться у матеріалах справи, водій однієї з пожежно-рятувальних частин пропонував “клієнтам” повний супровід — від перевезення через блокпости до незаконного перетину державного кордону. Зокрема, одному з військовослужбовців він пообіцяв організувати виїзд з України через Волинську область.

Рятувальник мав особисто перевезти його з Донеччини через усі блокпости, після чого передати спільникам, які забезпечили б перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. Такий “повний супровід клієнта” коштував 10 тисяч доларів США, пʼять з яких військовослужбовець мав передати фігуранту перед виїздом, кажуть правоохоронці.

За їхніми даними, решту суми рятувальник мав отримати безпосередньо під час переправлення через кордон. У вартість також входив мобільний телефон із SIM-карткою та встановленим месенджером, через який після прибуття на захід Україну чоловік мав отримувати подальші інструкції щодо незаконного перетину кордону.

Під час отримання першої частини грошей працівники ДБР затримали надзвичайника. Йому повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою людей із корисливих мотивів (за ч. 3 ст. 332 КК України).

Як уточнили журналістам Вільного Радіо в пресслужбі відомства, чоловікові обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у 166 тисяч гривень. Цю суму фігурант вже сплатив. Йому загрожує до девʼяти років увʼязнення.

Нагадаємо, наприкінці минулого року правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми, який призначався для сексуальної експлуатації українок у Польщі. Нині ж під варту взяли ймовірну організаторку схеми. До цього жінка перебувала в міжнародному розшуку.