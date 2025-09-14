Наслідки російських обстрілів в Олександрівці. Фото: ДСНС Донеччини

Внаслідок російського удару по Олександрівці Краматорського району зазнав поранення місцевий мешканець. Його дістали з палаючої будівлі рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Російський дрон-камікадзе влучив у житлову триповерхівку, яка внаслідок удару зайнялася. Під час гасіння пожежі надзвичайники за допомогою автодрабини евакуювали чоловіка з другого поверху та надали йому домедичну допомогу.

Згодом окупанти повторно атакували цю будівлю. Внаслідок удару загорілися покрівля та кілька квартир. Загальна площа пожежі сягнула понад 560 квадратних метрів. Вогнеборці гасили полум’я кілька годин.

Раніше ми писали, що окупанти обстріляли Олександрівку з БпЛА Shahed близько 2:05 — там фіксували руйнування двох багатоповерхівок, закладу освіти та шістьох автівок.