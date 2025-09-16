Рятувальники Донеччини вже втретє намагаються купити броньовану машину для роботи з вибухівкою (деталі)

Оперативно-піротехнічна машина. Скриншот Вільного Радіо з відео Головного управління ДСНС України у Донецькій області

В аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ДСНС у Донецькій області знову хочуть придбати оперативно-піротехнічну машину. За останній місяць це вже третя спроба провести закупівлю. Минулі два рази торги довелося скасувати.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла начальниця відділення з питань закупівель аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Віра Карастильова.

На початку вересня рятувальники Донеччини оголосили про плани купити оперативно-піротехнічну машину. Витратити на неї були готові понад 6,7 мільйона гривень із державного бюджету.

Спочатку приймати пропозиції від учасників мали до 15 вересня, але потім строк збільшили до 19 вересня й, не дочекавшись пропозицій, оголосили повторний тендер на закупівлю машини з ідентичними технічними характеристиками на таку ж суму.

Як пояснила Віра Карастильова, цей тендер насправді не новий. Він стосується все тієї ж закупівлі, але ДСНС довелося наново оприлюднити її через помилку в попередньому тендері.

“Ми скасували закупівлю від 5 вересня у зв’язку з неможливістю усунути помилку у змінах до тендерної документації, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель. Наразі за тим тендером ще триває період оскарження закупівлі. Коли він завершиться, вона матиме статус скасованої”, — розповіла посадовиця.

Вона зазначила, що новий вересневий тендер — це вже третя спроба рятувальників придбати оперативно-піротехнічну машину. Вперше вони намагалися це зробити ще 21 серпня, але тоді торги не відбулися, бо на закупівлю не подали жодної пропозиції. Тож потреба в машині досі є.

Подавати пропозиції учасники нового тендера можуть до 10:00 23 вересня 2025 року. Поставити машину переможець має до 10 грудня 2025 року.

