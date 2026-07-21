Рятувальники евакуювали зі Святогірська двох поранених людей

Евакуація поранених людей зі Святогірська, 20 липня 2026-го. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Святогірську двоє людей дістали поранень через російську атаку, тож їх потрібно було евакуювати до лікарні. Необхідну допомогу цивільним надали рятувальники, а згодом вивезли їх із небезпечної зони.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, війська країни-агресорки атакували Святогірськ учора, 20 липня. Через цей обстріл поранень дістали двоє людей — жінка 1971 року народження та чоловік 1969-го. Їх необхідно було транспортувати до лікарні.

До місця виїхав медичний розрахунок, який надав необхідну допомогу. Надалі цивільних на броньованому автомобілі евакуювали із небезпечної зони. До якого саме медзакладу — не уточнюють з міркувань безпеки. За словами Балдіна, війська країни-агресорки атакують й лікарні.

Нагадаємо, попри постійні заклики до евакуації, у Святогірській громаді досі залишаються близько 70 дітей. Водночас російські війська не припиняють обстрілів громади, а місцева влада продовжує забезпечувати жителів необхідними послугами.