Святогірськ на мапі. Скриншот з deepstatemap

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Попри постійні заклики до евакуації, у Святогірській громаді досі залишаються близько 70 дітей. Водночас російські війська не припиняють обстрілів громади, а місцева влада продовжує забезпечувати жителів необхідними послугами.

Про поточну ситуацію розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

За словами посадовця, станом на 16 липня у Святогірській громаді залишається 1200 жителів, у тому числі приблизно 70 дітей. Влада й надалі закликає родини з неповнолітніми виїжджати до безпечніших регіонів України.

Рибалкін зазначив, що безпекова ситуація у громаді залишається складною. Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти, через що зберігається загроза для цивільного населення.

“Стосовно обстрілів: всі без винятку населені пункти громади потрапляють під обстріли. Росіяни використовують постійно авіаудари, це КАБи. Також активно збільшились обстріли РСЗО, “Смерчі”, касетні боєприпаси. Логістичні шляхи громади постійно тримаються під контролем окупантів”, — зазначив очільник громади.

Попри це, у громаді продовжують працювати комунальні служби. Місцеві жителі мають доступ до гуманітарної та медичної допомоги, працюють окремі магазини. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, виконуються аварійно-відновлювальні роботи.

Очільник громади також наголосив, що влада підтримує постійний зв’язок із благодійними організаціями та міжнародними партнерами, аби забезпечувати мешканців найнеобхіднішим.

Водночас він вкотре закликав людей не нехтувати власною безпекою та, за можливості, евакуюватися, особливо якщо йдеться про родини з дітьми.

Раніше ми писали, що 270 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині. Зокрема, у Миколаївці трьох дітей не можуть знайти, аби вивезти.