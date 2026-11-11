Рятувальники групи “Фенікс” евакуювали з Краматорська ще 4 людей: скількох загалом від початку листопада 2026-го

Евакуація з Краматорська, листопад 2026-го. Фото: ДСНС Донецької області

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За останній тиждень евакуаційна група “Фенікс” допомогла виїхати з Краматорська ще чотирьом людям. Надзвичайники працюють й в інших громадах регіону. Скільки вивезли загалом від початку листопада 2026-го — читайте далі.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

Зі слів надзвичайників, вони продовжують допомагати мешканцям регіону покидати небезпечні території. До цього процесу залучають евакуаційну групу “Фенікс, до складу якої входять офіцери — рятувальники громад.

Зокрема, від початку тижня надзвичайники відпрацювали 14 адрес у Краматорську, за якими на евакуацію погодилися четверо людей. Серед них — літні та жінки.

“Евакуаційні групи працюють в інших громадах, допомагаючи мешканцям виїхати з небезпечних територій та дістатися безпечніших місць. Жоден дім і жодні речі не варті людського життя. Не відкладайте евакуацію — подбайте про власну безпеку та безпеку близьких”, — закликають в ДСНС Донеччини.

Як уточнив Станіслав Балдін, від початку листопада 2026-го група “Фенікс” допомогла виїхати загалом 40 людям. Йдеться про мешканців населених пунктів Краматорської та Святогірської громад.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білий Янгол” допоміг виїхати з прифронтового Краматорська маломобільним людям та родинам з трьома дітьми. Нині війська країни-агресорки завдають масованих ударів по місту. Попри постійну загрозу, евакуація триває й з найвіддаленіших районів.