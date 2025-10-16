Українські військові, один із яких тримає антидронову рушницю. Фото: Володимир Зеленський

Підрозділи Сил оборони України, які захищають позиції в Донецькій області, отримають чергову субвенцію з обласного бюджету — цього разу йдеться про 3 мільйони гривень. Військові зможуть витратити кошти на обладнання й зброю, які посилять їхній потенціал на полі бою.

Про виділення чергової субвенції з обласного бюджету повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За ці гроші військові матимуть змогу придбати додаткові засоби радіоелектронної боротьби, БпЛА та FPV-дрони. Начальник Донецької обласної ВА Філашкін уточнив, що наразі саме ця зброя й обладнання дозволяють “рятувати життя своїх та нищити противника”.

Кошти виділили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Також там обговорили низку інших питань:

“Окремо зосередили увагу на зведенні фортифікаційних споруд, мобілізації та необхідності контролю за забороною продажу алкогольної продукції в області. Продовжуємо системно працювати для зміцнення обороноздатності області, підтримки наших захисників і безпеки жителів. Попри всі виклики, працюємо далі!”, — заявив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, про виділення попередньої субвенції з обласного бюджету у ДонОВА повідомили тижнем раніше, 8 серпня. Тоді військовим направили “майже” 19,5 млн грн.