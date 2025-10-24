Підтримати
Рідні полеглих військових із Донецької області зможуть отримати грошову допомогу: як це зробити (ІНСТРУКЦІЯ)

В'ячеслав Попович
Громади Донеччини отримають додаткову субвенцію з обласного бюджету, аби виплатити допомогу рідним полеглих захисників та захисниць. Згідно з опублікованим Донецькою ОДА розпорядженням, у 2025 році членам сімей загиблих військових платитимуть по 5 тисяч гривень. Розповідаємо, куди звертатися за допомогою та хто може на неї претендувати.

 

Про це йдеться в у розпорядженні голови Донецької ОДА від 21 жовтня 2025 № 712/5-25 від 21 жовтня.

Так, отримати фінансову допомогу у 2025 році можуть члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України, зокрема ті, які проживають на території Донецької області, або тільки зареєстровані у регіоні та нині є переселенцями в інших регіонах. На допомогу можуть претендувати ті люди, статус яких встановлений згідно зі статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Розмір матеріальної допомоги — 5 тисяч гривень на кожного члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці. Аби отримати одноразову допомогу в поточному році потрібно встигнути подати заяви до 1 грудня 2025-го.

Для отримання коштів потрібно зібрати набір документів:

  • заяву про надання матеріальної допомоги (приклад є нижче у новині);
  • копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-карта) та витяг із реєстру територіальної громади — для ID-карти;
  • копія посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці України або витяг з Реєстру ветеранів війни;
  • копія довідки ВПО або її електронна форма з унікальним ідентифікатором (для внутрішньо переміщених осіб);
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або відмітка в паспорті про відмову від нього;
  • копії документів, що підтверджують родинні відносини із загиблим (свідоцтва, рішення суду тощо);
  • копії документів про встановлення опіки (за наявності);
  • копія свідоцтва про смерть захисника/захисниці;
  • довідку з банку з реквізитами рахунку (IBAN).

Документи можна подати як поштою, так і наживо. У першому випадку всі копії додатково потрібно засвідчити: поставити відмітку “Згідно з оригіналом”, особистий підпис, дату та ім’я з прізвищем людини, яка засвідчує папери. Якщо ж подавати заяву та документи особисто, то потрібно мати оригінали документів.

Приклад заяви на отримання допомоги, опублікований Донецькою обласною державною адміністрацією
Гроші на цю допомогу обласна влада передає громадам як субвенцію. Тому документи потрібно подавати в різні місця залежно від ситуації:

  • якщо сім’я зареєстрована й живе на Донеччині — подають документи до адміністрації населеного пункту за місцем прописки;
  • якщо зареєстрована на Донеччині, але переїхала як ВПО в іншу громаду області — до військової адміністрації за місцем фактичного проживання;
  • якщо зареєстрована на Донеччині, але живе як ВПО в іншому регіоні — до адміністрації за місцем прописки.

Рішення про надання допомоги ухвалюватимуть протягом 10 робочих днів після отримання заяви та документів від заявників, додали в ДонОДА.

Також відомо, скільком людям у 2025 році планують надати відповідну фінансову допомогу. У обласному бюджеті на 2025 рік на цей напрямок заклали 8 315 000 гривень із загального фонду бюджету. Цього вистачить на 1663 виплати по 5 тис. грн.

Нагадаємо, 23 жовтня у межах репатріаційних заходів в Україну повернули 1 000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

 

