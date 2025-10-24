Підтримайте Вільне Радіо
Громади Донеччини отримають додаткову субвенцію з обласного бюджету, аби виплатити допомогу рідним полеглих захисників та захисниць. Згідно з опублікованим Донецькою ОДА розпорядженням, у 2025 році членам сімей загиблих військових платитимуть по 5 тисяч гривень. Розповідаємо, куди звертатися за допомогою та хто може на неї претендувати.
Про це йдеться в у розпорядженні голови Донецької ОДА від 21 жовтня 2025 № 712/5-25 від 21 жовтня.
Так, отримати фінансову допомогу у 2025 році можуть члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України, зокрема ті, які проживають на території Донецької області, або тільки зареєстровані у регіоні та нині є переселенцями в інших регіонах. На допомогу можуть претендувати ті люди, статус яких встановлений згідно зі статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Розмір матеріальної допомоги — 5 тисяч гривень на кожного члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці. Аби отримати одноразову допомогу в поточному році потрібно встигнути подати заяви до 1 грудня 2025-го.
Для отримання коштів потрібно зібрати набір документів:
Документи можна подати як поштою, так і наживо. У першому випадку всі копії додатково потрібно засвідчити: поставити відмітку “Згідно з оригіналом”, особистий підпис, дату та ім’я з прізвищем людини, яка засвідчує папери. Якщо ж подавати заяву та документи особисто, то потрібно мати оригінали документів.
Гроші на цю допомогу обласна влада передає громадам як субвенцію. Тому документи потрібно подавати в різні місця залежно від ситуації:
Рішення про надання допомоги ухвалюватимуть протягом 10 робочих днів після отримання заяви та документів від заявників, додали в ДонОДА.
Також відомо, скільком людям у 2025 році планують надати відповідну фінансову допомогу. У обласному бюджеті на 2025 рік на цей напрямок заклали 8 315 000 гривень із загального фонду бюджету. Цього вистачить на 1663 виплати по 5 тис. грн.
Нагадаємо, 23 жовтня у межах репатріаційних заходів в Україну повернули 1 000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.