Громади Донеччини отримають додаткову субвенцію з обласного бюджету, аби виплатити допомогу рідним полеглих захисників та захисниць. Згідно з опублікованим Донецькою ОДА розпорядженням, у 2025 році членам сімей загиблих військових платитимуть по 5 тисяч гривень. Розповідаємо, куди звертатися за допомогою та хто може на неї претендувати.

Про це йдеться в у розпорядженні голови Донецької ОДА від 21 жовтня 2025 № 712/5-25 від 21 жовтня.

Так, отримати фінансову допомогу у 2025 році можуть члени сімей загиблих (або померлих) захисників та захисниць України, зокрема ті, які проживають на території Донецької області, або тільки зареєстровані у регіоні та нині є переселенцями в інших регіонах. На допомогу можуть претендувати ті люди, статус яких встановлений згідно зі статтею 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Розмір матеріальної допомоги — 5 тисяч гривень на кожного члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці. Аби отримати одноразову допомогу в поточному році потрібно встигнути подати заяви до 1 грудня 2025-го.

Для отримання коштів потрібно зібрати набір документів:

заяву про надання матеріальної допомоги (приклад є нижче у новині);

копія документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-карта) та витяг із реєстру територіальної громади — для ID-карти;

копія посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника/Захисниці України або витяг з Реєстру ветеранів війни;

копія довідки ВПО або її електронна форма з унікальним ідентифікатором (для внутрішньо переміщених осіб);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду або відмітка в паспорті про відмову від нього;

копії документів, що підтверджують родинні відносини із загиблим (свідоцтва, рішення суду тощо);

копії документів про встановлення опіки (за наявності);

копія свідоцтва про смерть захисника/захисниці;

довідку з банку з реквізитами рахунку (IBAN).

Документи можна подати як поштою, так і наживо. У першому випадку всі копії додатково потрібно засвідчити: поставити відмітку “Згідно з оригіналом”, особистий підпис, дату та ім’я з прізвищем людини, яка засвідчує папери. Якщо ж подавати заяву та документи особисто, то потрібно мати оригінали документів.

Гроші на цю допомогу обласна влада передає громадам як субвенцію. Тому документи потрібно подавати в різні місця залежно від ситуації:

якщо сім’я зареєстрована й живе на Донеччині — подають документи до адміністрації населеного пункту за місцем прописки;

якщо зареєстрована на Донеччині, але переїхала як ВПО в іншу громаду області — до військової адміністрації за місцем фактичного проживання;

якщо зареєстрована на Донеччині, але живе як ВПО в іншому регіоні — до адміністрації за місцем прописки.

Рішення про надання допомоги ухвалюватимуть протягом 10 робочих днів після отримання заяви та документів від заявників, додали в ДонОДА.

Також відомо, скільком людям у 2025 році планують надати відповідну фінансову допомогу. У обласному бюджеті на 2025 рік на цей напрямок заклали 8 315 000 гривень із загального фонду бюджету. Цього вистачить на 1663 виплати по 5 тис. грн.

