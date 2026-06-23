Повернуті з російського полону українці 5 червня. Фото: Офіс президента

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У четвер, 25 червня, о 10:00 пройде нова онлайн-зустріч для родичів зниклих безвісти та полонених із Донеччини та Луганщини. Учасники зможуть отримати консультації щодо способів захисту власних прав від представників держави.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

У заході візьмуть участь регіональний представник уповноваженого в Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков, а також представники інших державних органів і установ.

Під час зустрічі планують обговорити захист прав і законних інтересів сімей українських військових та цивільних мешканців.

Для участі або отримання додаткової інформації потрібно звернутися до Костянтина Чернікова телефоном: +38 (097) 25-03-791.

Нагадаємо, на Донеччині проведуть обласну творчу виставку до Дня Конституції України. Учасникам пропонують створити авторські роботи, присвячені державним або народним символам України.