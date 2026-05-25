Зниклі безвісти

Нова зустріч для родичів зниклих безвісти та полонених із Донецької й Луганської областей запланована на п’ятницю, 29 травня. Вона почнеться о 12:00 в онлайн-форматі, учасникам обіцяють консультації стосовно способів захисту своїх прав.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

В онлайн-зустрічі візьмуть участь регіональний представник Уповноваженого з питань зниклих безвісти в Донецькій області Костянтин Черніков, а також представники інших державних органів і установ.

На заході планують обговорювати захист прав і законних інтересів сімей українських військових, а також цивільних мешканців.

Усіх, хто бажає взяти участь або отримати додаткову інформацію, просять звертатися до Костянтина Чернікова за номером:

+38 (097) 25-03-791

