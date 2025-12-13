На рік умовного терміну засудили переселенку з Донецька, яка заклала у ломбард шкільні планшети своїх дітей. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Багатодітна родина з Донецька евакуювалася до Миколаєва, де двоє з чотирьох їхніх дітей пішли до місцевого ліцею. Там їм видали по планшету для дистанційного навчання, кожен вартістю 11,5 тисяч гривень. Через фінансові труднощі мати заклала техніку в ломбард і згодом не змогла сплатити відсотки. Планшети продали, а жінка опинилася в суді, де їй призначили один рік умовного терміну.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Родина, яка виховує чотирьох дітей, евакуювалася з Донецька до Миколаєва. Двох своїх синів мати віддала до Миколаївської гімназії №15.

У серпні 2024 року керівництво закладу видало жінці два планшети, аби її діти могли долучатися до дистанційних занять. Втім, використовувати техніку для навчання хлопці так і не почали — за місяць мати заклала один планшет у ломбард і отримала за нього 5 тисяч гривень. Тижнем потому вона принесла другий планшет і отримала ще 5 тисяч гривень.

Ці кошти, як жінка пізніше заявила у суді, вона витратила на потреби родини. За її словами, вони є переселенцями, і працює лише чоловік, оскільки сама вона доглядає за дітьми та не може працювати. Більша частина зарплати чоловіка йде на оплату орендованого житла.

Коли у школі помітили, що діти не відвідали жодного дистанційного уроку, вчителі намагалися зв’язатися з матір’ю, щоб з’ясувати причину пропусків. Жінка не виходила на контакт і ігнорувала всі спроби з нею зв’язатися, тож представники ліцею звернулися до поліції.

Мати сплачувала відсотки у ломбарді до квітня 2025 року, але через фінансові складнощі не змогла внести чергову оплату. Тож ломбард продав планшети, щоб повернути свої кошти.

У суді підрахували, що дії фігурантки завдали ліцею шкоди на 23 тисячі гривень, і визнали її винною у крадіжці. Жінка не заперечувала проти обвинувачення, визнала свою провину та щиро розкаялася. Попри скрутне матеріальне становище, вона відшкодувала ліцею 5 тисяч гривень.

Директорка ліцею підтвердила, що частково збитки відшкодували, та попросила суд призначити покарання відповідно до законодавства.

Суд врахував розкаяння фігурантки й виніс їй вердикт за статтею “Привласнення, розтрата майна”. Спочатку їй призначили покарання — 5 років за ґратами, але потім замінили тюремний вирок на один рік умовного терміну. Також засуджена протягом року не зможе обіймати певні посади, а також матиме повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання та роботи.

Нагадаємо, ще одну багатодітну мати-переселенку з Донеччини засудили на п’ять років умовного ув’язнення за те, що під час блекауту вона вкрала дитячий одяг у магазині. Крім цього, жінка залишилась винна суду майже 23 тисячі гривень за експертизи.