Відеоконференція. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зловмисники почали пропонувати родичам полонених військових організувати відеодзвінки з рідними в полоні. Українців попередили, що таким чином шахраї намагаються змусити своїх жертв встановити шкідливе програмне забезпечення.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у своїх соціальних мережах.

Типова схема має такий вигляд: зловмисники представляються журналістами російських медіа та повідомляють, що готують інтерв’ю з українськими військовополоненими. Під час листування вони надсилають файли, які видають за “спеціальний додаток для відеоконференцій”. Після встановлення такого файлу зловмисники отримують віддалений доступ до пристрою, особистих даних та інтернет-банкінгу жертви.

“Є підстави вважати, що це координують спеціальні служби держави-агресора. Зокрема структури, пов’язані із розвідувально-підривною діяльністю, інформаційно-психологічними операціями та кіберзлочинністю. Їхня мета — не лише вкрасти гроші, а й дізнатися особисту інформацію, тиснути на ваш моральний стан та дискредитувати державні інституції України”, — повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що заради власної безпеки громадянам рекомендують не встановлювати файли та застосунки від незнайомців, не переходити за підозрілими посиланнями, не передавати особисті дані, банківські реквізити чи доступ до пристроїв. Усю інформацію закликають перевіряти виключно через офіційні державні органи, а у разі отримання підозрілих повідомлень — негайно звертатися до поліції та компетентних служб.

“Державні органи України не використовують подібні способи комунікації й не просять встановлювати сторонні додатки для зв’язку з військовополоненими”, — каже Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, від початку відкритого вторгнення Росії до України вдалося повернути понад 8 тисяч українців. Це результат більш як 70 обмінів — військових та цивільних.