Від початку відкритого вторгнення Росії до України вдалося повернути понад 8 тисяч українців. Це результат більш як 70 обмінів — військових та цивільних.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Сьогодні не час для гучних слів чи святкувань. Це просто ще один день, коли ми фіксуємо зроблене і продовжуємо працювати. Наш принцип залишається незмінним: “Разом заради повернення”. Ми розуміємо біль і втому тих, хто досі чекає. Ми знаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі”, — зазначили у відомстві.

Там уточнили, що від початку відкритої агресії Росії проти України з неволі вдалося повернути 8050 людей — це результат понад 70 обмінів. Серед них є як українські захисники, так і цивільні.

У Коордштабі наголосили, що попереду ще “дуже багато складної, часто невидимої роботи”, запевнивши, що поки її не буде завершено, всі хто бере учать у поверненні українців з російського полону, — не зупиняться.

Нагадаємо, 5 березня між Україною та Росією відбувся перший у 2026-му весняний обмін полоненими. На Батьківщину вдалося повернути ще 200 захисників та оборонців. Серед них були, зокрема захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.

6 березня відбувся другий, завершальний етап обміну — в Україну повернулись ще 300 військовослужбовців та двоє цивільних. Визволених оборонців направили до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації.