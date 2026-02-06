Родичів полонених та зниклих безвісти з Донеччини та Луганщини запрошують на онлайн-зустріч: як долучитися

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

12 лютого Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області проведе зустріч з родинами зниклих та полонених військовослужбовців.

Про це повідомили в Секретаріаті Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Долучитися до зустрічі можна буде онлайн 12 лютого 2026 року о 12:00, а контакти для підключення учасникам повідомлять індивідуально.

На заході будуть присутні представники відповідних державних органів та установ для обговорення актуальних проблемних питань, що стосуються дотримання прав і законних інтересів родин оборонців України та цивільних громадян.

Для реєстрації та уточнення додаткових питань щодо зустрічей треба звернутися до регіонального представника Уповноваженого в Донецькій області Костянтина Чернікова за номером (097) 250-37-91.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся обмін полоненими, на підконтрольну Україні територію повернули 150 військових та ще сімох цивільних заручників.