Ресурсна зустріч для рідних військових у Чернівцях: як зареєструватися

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У Чернівцях 11 жовтня відбудеться безкоштовна ресурсна зустріч “Пташка щастя” з елементами арттерапії для родичів військовослужбовців. Долучитися можуть люди віком від 18 років.

Про це повідомили на сторінці громадської організації “ВПО Україна”.

Зустріч під назвою “Пташка щастя” розрахована на дорослих віком від 18 років. Організатори насамперед запрошують тих, хто ще не брав участі в ресурсних зустрічах, щоб дати можливість долучитися новим учасникам.

Захід розпочнеться о 16:30 в осередку ГО “ВПО Україна” за адресою: Чернівці, вулиця Вокзальна, 23.

Кількість місць обмежена, тому охочим потрібно попередньо зареєструватися. Для цього слід заповнити онлайн-форму⁠.

Нагадаємо, молоді люди з Донеччини можуть безоплатно навчитися розвивати власну справу та готувати заявки на гранти. Курс “Це моя справа” проходить онлайн, набір триває до 18 жовтня.