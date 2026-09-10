Вугледарська громада компенсуватиме до 30 тисяч гривень за санаторне лікування: хто може отримати гроші

Ілюстративне фото: Санаторії України

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У Вугледарській громаді запровадили компенсацію вартості санаторно-курортного лікування для членів сімей загиблих захисників і ветеранів. Максимальна сума відшкодування становитиме тридцять тисяч гривень за одну путівку. Розповідаємо, хто має право на компенсацію, які документи потрібно подати та як обрати санаторій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Вугледарської міської військової адміністрації Сергія Новікова від 25 серпня 2026 року №184/200-26/д “Про затвердження Порядку на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів, членів сімей ветеранів”.

Хто може отримати компенсацію

Скористатися програмою можуть люди, які зареєстровані у Вугледарській міській територіальній громаді.

Право на компенсацію мають:

члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів;

члени сімей ветеранів, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни.

До членів сім’ї за цим порядком належать діти, чоловік або дружина, а також батьки.

Санаторно-курортне лікування можна оплатити на термін від 10 до 21 календарного дня один раз на рік. Тривалість визначають відповідно до медичних рекомендацій.

Санаторій або інший заклад для лікування людина може обрати самостійно. Водночас він має працювати на території України та мати чинну ліцензію на медичну практику.

Скільки компенсують

Максимальна сума, яку передбачили на одну путівку, становить 30 тисяч гривень.

Якщо вартість лікування менша, адміністрація компенсує фактично сплачену суму. Водночас додаткові витрати на покращені умови проживання або продовження терміну лікування за межами визначеного періоду з бюджету громади не оплачуватимуть.

Також компенсацію не надаватимуть за поділ путівки або її передачу іншій людині.

Фінансування програми здійснюватимуть з бюджету Вугледарської громади. Зокрема, гроші можуть надходити за рахунок обласної дотації, передбаченої на соціальний захист внутрішньо переміщених людей та реалізацію ветеранської політики у громадах на тимчасово окупованих територіях.

У Вугледарській МВА журналістам Вільного Радіо розповіли, що люди вже зверталися щодо отримання компенсації.

“Звернення були, і зараз ми їх опрацьовуємо”, — каже Вільному Радіо начальник відділу з питань ветеранської політики Вугледарської міської військової адміністрації Віталій Фещенко.

Скільки саме заяв вже надійшло та скільки коштів передбачили на програму в бюджеті, він уточнити не зміг.

Як стати на облік

Для отримання компенсації потрібно заповнити заяву за встановленою формою.

Форма заяви на отримання компенсації санаторно-курортного лікування для членів сімей загиблих захисників, ветеранів та членів їхніх сімей Вугледарської громади

Завантажити форму можна тут

До заяви потрібно додати такі документи:

копію паспорта — сторінки з особистими даними та місцем реєстрації;

копію документа з податковим номером;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, якщо людина має такий статус;

витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації. Він має бути виданий не раніше ніж за 30 днів до звернення;

довідку за формою №070/о для отримання путівки на санаторно-курортне лікування;

копію посвідчення ветерана або витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з ветераном — наприклад, свідоцтво про шлюб або народження;

копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни — для членів сімей ветеранів.

Заяву та необхідні документи можна надіслати на електронну адресу Вугледарської ВА: [email protected].

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії (066) 385-06-69. Звертатися можна з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Заяви розглядають у порядку їх надходження. Рішення про взяття на облік або відмову мають ухвалити протягом п’яти робочих днів. Про прийняте рішення заявника мають повідомити протягом двох днів.

У яких випадках можуть не взяти на облік

Відмовити у взятті на облік можуть у кількох випадках. Зокрема, якщо людина подала не всі необхідні документи, не належить до категорій, які мають право на компенсацію, або якщо у поданих документах виявили недостовірні відомості.

Як відбувається лікування та оплата

Після того, як людина обере санаторно-курортний заклад, він має надати міській адміністрації документи, які підтверджують його право надавати медичні послуги.

Зокрема, заклад повинен надати підтвердження наявності ліцензії, гарантійний лист про готовність прийняти людину із зазначенням дати заїзду, інформацію про умови проживання та харчування, перелік послуг і вартість путівки.

Якщо санаторій не може прийняти заявника, міська адміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє про це людину. Після цього їй запропонують обрати інший заклад.

Коли санаторій погоджує лікування, три сторони — міська адміністрація, заклад та людина, яка отримує послугу, — укладають договір. Його оформлюють у трьох примірниках.

Гроші перераховуватимуть безготівково безпосередньо санаторно-курортному закладу. Оплату проводитимуть уже після завершення лікування — на підставі акту про фактично надані послуги.

Якщо людина завершить лікування раніше запланованого терміну, компенсують лише ті дні, які вона фактично провела у закладі. Вартість невикористаної частини путівки не відшкодовуватимуть.

Якщо заявник вирішить відмовитися від запланованого лікування, про це потрібно повідомити і санаторій, і міську адміністрацію щонайменше за 10 днів до дати заїзду.

Для програми у 2026 році останнім днем перебування у санаторно-курортному закладі визначили 15 грудня.

Коли можуть не виплатити компенсацію

У відшкодуванні можуть відмовити, якщо людина не перебуває на відповідному обліку або вже скористалася санаторно-курортним лікуванням за кошти державного чи місцевого бюджету протягом цього ж року.

Підставою для відмови також може стати ситуація, коли санаторій не подав необхідні документи або у відомостях, наданих заявником чи закладом, виявили недостовірну інформацію.

Про відмову у компенсації заявника мають повідомити протягом двох робочих днів.

Раніше ми розповідали, які ще є програми допомоги військовим із Вугледарської громади у 2026 році та як отримати гроші.