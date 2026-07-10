Обшуки у фігурантів справи. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Донецька обласна прокуратура скерувала до суду справу проти трьох членів однієї родини з Кіндратівки, яких підозрюють у збуті канабісу до Київської області. Слідчі вважають, що додатково голова сім’ї продав покупцеві дві бойові гранати.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у листопаді 2025 року чоловік передав покупцю гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, отримавши за них 2 000 грн. Після цього він вирішив зайнятися вирощуванням та збутом канабісу: він самостійно висушував коноплі та пресував їх у шайби. Для збільшення масштабів торгівлі він залучив знайомого з Ірпеня, з яким раніше відбував покарання за наркозлочини.

Наркотик ховали в тубусах з-під будівельного герметика, а посилки маскували серед побутових речей і харчів. Дружина організатора схеми відправляла ці посилки спільнику в Київську область та отримувала кошти від угод. Двадцятип’ятирічний син подружжя зберігав частину канабісу за місцем проживання у Дніпрі, уточнили в прокуратурі.

Там підрахували, що щомісяця родина збувала до 500 грамів канабісу мешканцям Краматорського району Донеччини та Бучанського — Київщини. За два місяці діяльності їхній прибуток міг становити приблизно 250 000 грн.

Фігурантів справи затримали у січні 2026 року. Під час обшуків у них знайшли готові наркотики, мобільні телефони й банківські картки.

Фігурантам інкримінують виготовлення, зберігання та збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 ККУ), а організатору — додатково незаконний обіг бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Максимальне покарання за цими статтями — 10 років позбавлення волі.

Спільника з Ірпеня водночас оголосили в розшук, адже він зник після внесення застави у розмірі 266 240 грн.

Нагадаємо, у Краматорську затримали командира інженерно-саперної роти однієї з військових частин у Донецькій області. Чоловіка підозрюють у викраденні та продажі безпілотників та кулеметів. Загальну суму “оборудки” оцінюють в 1,1 мільйона гривень. Фігуранта взяли під варту з альтернативою внесення застави.