У Краматорську затримали командира, якого підозрюють у продажу дронів та кулеметів: суму “оборудки” оцінили у 1,1 млн грн

Затриманий у Краматорську командир. Фото: ДБР

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У Краматорську затримали командира інженерно-саперної роти однієї з військових частин у Донецькій області. Чоловіка підозрюють у викраденні та продажі безпілотників та кулеметів. Загальну суму “оборудки” оцінюють в 1,1 мільйона гривень. Фігуранта взяли під варту з альтернативою внесення застави.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, командир роти одного з батальйонів військової частини вирішив незаконно збагатитися коштом військового майна, а ще налагодив збут незаконно придбаного озброєння, вибухових речовин і боєприпасів. Так, у червні 2026-го чоловік знайшов покупця через месенджер та під час особистої зустрічі у Краматорську продав йому два безпілотники “Вампір” і стільки ж кулеметів.

Підозрюваного затримали одразу після “оборудки”, а згодом провели обшуки за місце його проживання та у гаражі. Правоохоронці вилучили:

понад 1,6 тисячі набоїв різного калібру;

два автомати;

102 бруски пластичної вибухової речовини;

80 кілограмів пластичної вибухової речовини в мішку;

ящик із речовиною, схожою на вибухову;

інше військове приладдя.

Про яку суму збитків для держави йдеться — поки встановлюють експерти. Однак суму незаконної угоди оцінили у 1,1 мільйона гривень.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому також закидають купівлю, носіння та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловікові загрожує до 15 років увʼязнення.

Окрім цього, фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, 54-річного посадовця Краматорської міської ради взяли під варту за підозрою у зберіганні дитячої порнографії та незаконному зберіганні зброї й боєприпасів. Суд передбачив альтернативу у вигляді застави.