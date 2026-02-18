Кемп для ветеранів та їхніх рідних. Ілюстративне фото: Shelest

У Київській області 23–27 лютого відбудеться сімейний кемп (організований відпочинок, — ред.) для родин ветеранів. Їм обіцяють програму безкоштовної психологічної підтримки та відновлення. Організатори збирають заявки від охочих, розповідаємо, як доєднатися.

Про можливість вирушити на відпочинок повідомили у пресслужбі DoLadu Mental Health Lab.

П’ятиденна програма включає психологічну допомогу, спільні активності та відпочинок у безпечному середовищі. Мета — зміцнення сімейних зв’язків, покращення взаєморозуміння та подолання наслідків травматичного досвіду.

Учасникам забезпечують трансфер із Києва, проживання та харчування. В одному заїзді можуть взяти участь 6–8 родин. Тих, хто зареєструється після заповнення місць, запросять на наступні дати.

Проєкт має обмеження: до участі допускають виключно сім’ї ветеранів за наявності посвідчення УБД. Програма розрахована на повні родини з обов’язковою участю обох батьків. Запрошують сім’ї з дітьми віком від 7 до 16 років, а також пари без малечі.

“Усі учасники повинні бути готові до спільного п’ятиденного перебування, активної участі в програмних заходах та дотримання правил кемпу. Програма має психологічно підтримуючий характер і передбачає залученість усіх членів родини”, — уточнили організатори.

Зареєструватися на участь можна за посиланням. Проєкт реалізують ГО DoLadu, готель Shelest та БФ “Дихай”.

Нагадаємо, понад 3,5 млн грн запланували у Бахмутській громаді на оздоровлення дітей у 2026 році. Першочергове право на поїздки мають діти пільгових категорій. Зараз у військовій адміністрації збирають заявки від охочих.