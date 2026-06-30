Російські військові. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення керівництво Росії вже 15 разів визначало та переносило дедлайни для захоплення Донецької області. Нині вони сподіваються взяти регіон під контроль до кінця 2026 року.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

“Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення в них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня, і потім вже – коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік — знов такі два терміни”, — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, у 2025 році російська сторона встановлювала вже три крайні дати для повного контролю над Донеччиною: 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня.

“І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін – до 31 грудня. Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію та сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі”, — додав президент.

Він додав, що українська сторона вже передала Росії необхідні пропозиції для завершення війни, однак країна-агресорка їх щоразу відхиляє та висловлює бажання воювати далі. Попри це, найближчими тижнями українська команда продовжить переговори з партнерами задля наближення миру.

“Буде активний міжнародний графік. Дуже очікуємо на позитивну відповідь від Групи семи щодо наших запитів, а також від учасників Коаліції охочих. Червень – липень мають бути результативними для України. Передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку”, — сказав Володимир Зеленський.

Президент пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари Росії по українських містах.

Нагадаємо, близько 101 тисячі людей залишаються у трьох громадах підконтрольної частини Донецької області на кінець червня 2026-го. Найбільше цивільних — у Краматорській та Словʼянській громадах. Попри відсутність води, газу та світла залишаються жителі й у Дружківці — їх близько 5 тисяч.