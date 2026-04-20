Мобілізація у т.з. “ДНР”. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент України Володимир Зеленський вважає, що блокування соціальних мереж у Росії пов’язане з підготовкою до оголошення загальної мобілізації. Країна агресорка може готуватися до нового наступу на Україну або нападу на країни Балтії.

Про це президент заявив в інтерв’ю телемарафону наприкінці доби 19 квітня.

Головною метою обмежень соціальних мереж — це не захист рейтингу лідера країни-агресорки Володимира Путіна, а запобігання масовим протестам у разі мобілізації мешканців великих міст Росії, вважає Володимир Зеленський.

“Через що можуть статися в північного сусіда (Росії, — ред.) бунти? Через декілька речей або варіантів. Перше — загальна мобілізація, велика мобілізація в Росії. Це мобілізація людей із центральних міст, включно з Москвою, безумовно, і Санкт-Петербургом”, — зазначив Зеленський.

Він вважає, що масштабний призов потрібен Росії або для повторення великого наступу на Україну, або для удару там, де можна обійтися меншою кількістю сил. Серед імовірних цілей другого сценарію президент назвав країни Балтії, які, за його словами, не готові до “сильного протистояння”.

Відповідаючи на запитання про статтю 5 Статуту НАТО, яка змушує всі країни альянсу сприймати напад на будь-якого свого члена як на себе, президент Зеленський зазначив, що у разі нападу на балтійські держави НАТО буде змушене діяти, адже в іншому випадку альянс розпадеться.

Нагадаємо, роботу найпопулярнішого месенджера в Росії, Telegram, поступово почали обмежувати ще минулого року. У січні його внесли до реєстру “іноземних месенджерів”, у березні — заборонили передавати через нього “платіжні документи та особисті дані при наданні послуг”, а в серпні відомство загарбників “Роскомнадзор”, яке здійснює цензуру у сфері зв’язку, скоротило можливість дзвінків. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про блокування месенджера на тимчасово окупованих територіях України.