Росія готує додаткову мобілізацію на окупованих територіях України, — Зеленський

Російські військові. Ілюстративне фото: з російських джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Вона може охопити “десятки тисяч” людей, аби компенсувати втрати армії країни-агресорки.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради щодо ситуації на фронті та оборонних дій України.

За словами Володимира Зеленського, українська сторона отримує все більше інформації про підготовку додаткових мобілізаційних заходів у Росії. Йдеться про активізацію так званих “мобілізаційних” розпоряджень — за оцінками, це може свідчити про намір Кремля суттєво збільшити чисельність окупаційного контингенту — щонайменше на “десятки тисяч” військових.

Президент стверджує, що такі кроки є реакцією Росії на високі втрати армії на фронті. Водночас вони не свідчать про готовність Москви до “реальних дипломатичних рішень”.

Україна, за словами глави держави, передасть наявну інформацію міжнародним партнерам і продовжить роботу на всіх рівнях для посилення обороноздатності та тиску на країну-агресорку з метою завершення війни.

“Вважаємо ці російські кроки підтвердженням того, що до справжньої дипломатії Москва не готується, і ми передамо наявні у нас дані партнерам. Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, у 2026 році Росія планує завербувати на війну проти України приблизно 20 тисяч іноземців, зокрема мігрантів. Окупанти вже наказали місцевим військкоматам виконати конкретні мобілізаційні “нормативи”.