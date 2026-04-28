Росія планує завербувати до лав армії близько 20 тисяч іноземців у 2026-му, — ГУР

Російський військовий. Ілюстративне фото: AP

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У 2026 році Росія планує завербувати на війну проти України приблизно 20 тисяч іноземців, зокрема мігрантів. Окупанти вже наказали місцевим військкоматам виконати конкретні мобілізаційні “нормативи”.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з посиланням на проєкт “Хочу жить”.

Там кажуть, що Генштаб та МВС Росії здійснили в усіх федеральних округах перевірки чисельності чоловіків-іноземців віком від 18 до 60 років. Після цього влада країни-агресорки наказала місцевим військкоматам виконати конкретні мобілізаційні “нормативи” — залучити до війська від 0,5% до 3,5% загальної кількості іноземців у кожному регіоні.

Вербування іноземців здійснюватимуть через пункти відбору на контрактну службу. Їх у Росії 97: найбільше (30) у центральному військовому окрузі, у московському та південному округах — по 21, у східному — 14, у ленінградському найменше — 11, зазначають у ГУР.

За їхніми даними, найбільше Росія хоче залучити до війни громадян країн Центральної Азії — Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. Серед інших “пріоритетних напрямків” — Бангладеш, Чад, Судан, Бурунді та інші країни Африки.

Окрім грошей, пільг та отримання громадянства, які іноземцям обіцяють при підписанні контракту, їм також погрожують завершенням строку дії туристичної чи студентської візи, або адміністративними затриманнями за порушення міграційного законодавства Росії, стверджують українські розвідники.

“У таких умовах, здебільшого створених російським режимом навмисно, іноземцям пропонують так звану альтернативу у вигляді участі у війні. Фактично все зводиться до вибору між тривалим ув’язненням (подекуди лунали терміни до 8 років) та підписанням контракту на проходження служби у складі збройних формувань Росії”, — додали у ГУР МО.

Нагадаємо, за підрахунками Міністерства оборони, в Україні є 1,6 мільйона військовозобов’язаних, які можуть поповнити військо. Це дозволило б проводити ротації на фронті.