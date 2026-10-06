Росія готує новий масований удар по Україні, — Зеленський

Масована російська атака на Краматорськ у вересні 2026-го. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні. Він закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах.

За його словами, російські війська готують новий масований удар по Україні — це оновлена інформація від розвідки. Президент закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги. Коли саме може відбуватися чергова атака — не уточнюють.

“Українські служби, наші повітряні сили, готові до реагування і настільки, наскільки це дозволять наші засоби. І багато залежить від партнерів, від кожного лідера, держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні та можуть нам передати. Дуже важливо, аби була для цього політична воля, зокрема у США, Європі та інших партнерів. Світ більший, ніж російське зло і захист життя повинен бути спільною справою.

Я дякую усім, хто справді допомагає та кожному, хто з нами”, — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що з вересня в Україні запровадять два нові позначення для реагування на повітряні атаки: жовтий — для дронів, червоний — для ракетних, зокрема балістичних, атак та масованих обстрілів. Це реакція на змінену тактику російських ударів по країні.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні частині Донецької області оновили сигнали сповіщення про повітряну тривогу, відбій тривоги та загрозу застосування керованих авіабомб. Тип небезпеки можна визначити за тривалістю та кількістю сигналів сирени.